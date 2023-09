C’era una volta la Ryder Cup tra USA e Gran Bretagna L’avvento dell’Europa ha mutato i valori

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) C’è stato un tempo in cui laCup non era la sfida Europa-USA. Un tempo neanche troppo lontano, a dire la verità: gli anni, però, iniziano a passare da quel 1979 in cui si ebbe la s. In origine, infatti, il confronto era legato a due sole entità golfistiche, evidentemente quelle dove lo sport attecchiva più che in altri luoghi: lae gli Stati Uniti. La storia nasce così: nel 1920 Golf Illustrated scrisse alla PGA of America di mandare da 12 a 20 golfisti all’Open Championship con sottoscrizione popolare. La sfida fu raccolta, e da queste premesse nacque anche una primissima sfida a Gleneagles giocata prima di un evento di preparazione all’Open. Vinse la9-3 (i match erano 1o singoli e 5 foursome, dal momento che dagli States non era partito Harry ...