Catherine Zeta-Jones è ancora una dea sul red carpet

Qualche esempio celebre di donna Bilancia Si va da Gwyneth Paltrow a Naomi Watts , da Kate Winslet a- Jones. Qual è il loro rapporto con il beauty A spiegarcelo è l'esperta di ...Intervistata da Variety, la costumista Coleen Atwood ha anticipato che Morticia Addams (la mamma di Mercoledì che nella serie è interpretata da- Jones ) avrà una varietà di costumi di ...

Almanacco di oggi, 25 settembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno Quotidiano di Sicilia

Il buongiorno di Ok!News24. Oggi, 25 settembre OKMugello - News dal Mugello

KEEP your hair long, don’t answer back and, most important of all, never gain weight. That was the advice offered in controversial Nineties dating guide The Rules: Time-tested Secrets for ...Keep reading to see who she calls mom and dad... Matt Baron/BEI/Shutterstock Carys Zeta Douglas's parents are Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones. The couple also share a son, Dylan Douglas.