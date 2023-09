(Di lunedì 25 settembre 2023) Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione di-Foggia, Vincenzoha parlato dell'impatto stagionale degli etnei sulla Serie C

Tra i corsisti anche il vicepresidente e amministratore delegato del, Vincenzo; l'attuale dg del, Luca Carra; la responsabile del settore femminile della Ternana, Isabella ...Tra i corsisti anche il vicepresidente e amministratore delegato delVincenzo, l'attuale dg delLuca Carra, la responsabile del settore femminile della Ternana Isabella Cardone,...

Catania, Grella: “Fiducia a Tabbiani, serve avere pazienza” ItaSportPress

GRELLA A RAI SPORT: "Ci vuole tempo per vedere il miglior Catania" Tutto Calcio Catania

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione di Catania-Foggia, Vincenzo Grella ha parlato dell'impatto stagionale degli etnei sulla Serie C ...Per questa prima settimana di lezione gli allievi si svolgeranno a Coverciano fino a mercoledì pomeriggio Genova- È stato inaugurato questa mattina, nell'aula magna di Coverciano, il nuovo corso dedic ...