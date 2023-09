Catania | al “Massimino” passa il Foggia | 0-2 e seconda sconfitta stagionale

Il risultato delle ultime partite del Catania , fa ben sperare. Una vittoria in casa e un pareggio in trasferta, adesso incontro casalingo con il ...

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport in occasione della sfida d i Serie C trae Foggia al "", Vincenzo Grella ha parlato del momento della squadra allenata da Luca Tabbiani. Con 4 punti raccolti in tre partite, il vicepresidente delchiede pazienza ai ...A pochi giorni dalla triste scomparsa del 22enne Manuel Puglisi (ex calciatore delnel settore giovanile), il "" ha reso omaggio al ragazzo. In particolare, prima del fischio d'inizio diFoggia, sono stati esposti due striscioni dalla Curva Nord dell'...

Il Catania cade di nuovo in casa. E’ la seconda sconfitta su tre gare interne. Di fronte alla solita grande spinta del Massimino passa il Foggia per 0-2 con due reti nel finale. Nel momento migliore i ...Allo stadio “Massimino” protagoniste Catania e Foggia, gara valevole per la 5^ giornata del campionato di Serie C girone C. LA CLASSIFICA. Di seguito il risultato e il tabellino.Catania-Foggia 0-2: 73 ...