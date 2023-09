Caso Portanova | parla la madre | “È innocente”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) La donna ha preso le difese del calciatore Da mesi tiene banco ildi Manolo, attuale calciatore della Reggiana accusato da una ragazza di stupro di gruppo. Alla Gazzetta di Reggio ha così rotto il silenzio ladiAntonia Langella. Il calciatore, che continua regolarmente a giocare è stato a condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo e al centro delle polemiche per il suo arrivo ai granata in estate. “Daconosco i sacrifici che Manolo ha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. È un ragazzo di sani principi.Non lo dico solo io che sono la, ma credo che qualsiasi persona che l’abbia conosciuto o abbia avuto occasione dirci ...