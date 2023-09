Caro bollette | in Cdm sarà bufera

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il decreto energia sul bonuse carburante apre una settimana di fuoco per la maggioranza: oggi alle 16 è infatti atteso il Cdm, durante il quale si parlerà delle misure a sostegno delle famiglie e delle fasce deboli, contro i rincari di questi mesi. E la questione è di quelle che scottano, perché le brutte notizie per il governo Meloni sono dietro l’angolo. Alla fine della settimana, per essere precisi, quando cil’aggiornamento trimestrale delle tariffe dell’energia elettrica. Dal primo ottobre e fino alla fine dell’anno, famiglie e pmi vedranno le lorodiventare più care: l’aumento dovrebbe attestarsi attorno al 10% (o appena più sotto), scrive oggi Repubblica, a causa dei rincari sul mercato all’ingrosso. Ma anche in previsione dei possibili aumenti delle quotazioni del gas da qui alla fine dell’anno, con ...

Inoltre, si prevede la proroga del termine di scadenza per il versamento del contributo di solidarietà , introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 contro il(articolo 1, commi da 115 a ...In arrivo uno stanziamento da 100 milioni per far fronte all'aumento dei prezzi sul carburante, saranno prorogate le misure relative alledi gas e luce, oltre alle agevolazioni per gli under 36 che comprano casa. Allo studio una sanatoria su scontrini e ...

Uisp, il 6 febbraio piscine chiuse contro il caro bollette thedotcultura

Caro bollette, in Friuli Venezia Giulia per 35mila famiglie è arrivata la povertà ilgazzettino.it

Nuovo bonus in arrivo a ottobre. Un aiuto importante per tantissime famiglie. Vediamo insieme cosa bisogna fare per ottenerlo ...In arrivo uno stanziamento da 100 milioni per far fronte all'aumento dei prezzi sul carburante, saranno prorogate le misure relative alle bollette di gas e luce oltre alle agevolazioni per gli under 3 ...