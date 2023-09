Caro-bollette | il governo proroga i bonus per luce e gas | a chi spettano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tornano i, ma non per tutti. IlMeloni punta are gli sconti in bolletta in vista di una nuova ondata di rincari, tagliando però alcuni aiuti. Un compromesso per non gravare eccessivamente sui conti mentre le trattative per la prossima legge di bilancio si fanno sempre più serrate. Nella bozza del decreto oggi sul tavolo del consiglio dei ministri, sarà confermata la riduzione dell’Iva sulledel gas al 5% e il congelamento degli oneri di sistema. Sarà invece cancellata, secondo quanto riporta La Repubblica, l’estensione delenergia alle famiglie con Isee fino a 15mila euro, tranne nel caso di nuclei molto numerosi, con quattro figli o più. Per gli altri, la soglia tornerà ai 9mila euro di reddito. Cancellato anche il“riscaldamento”, che ...

«Il sistema Italia unito parteciperà a questo trimestre di inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo non soltanto alimentari, ...

Roma, 20 set (Adnkronos) - Un "pacchetto di possibili misure di carattere congiunturale per contenere in misura significativa la dinamica ...

Un decreto legge con misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio dovrebbe approdare ...

Lesono sempre più care, il carrello spesa (allo stesso prezzo) è sempre più vuoto, i mutui sono un vero e proprio incubo. In sintesi, ma non è verità che tutti conosciamo molto bene, far ...Il bonus riscaldamento, in particolare, era stato previsto dal decreto contro ilenergia n. 34 ...suo posto arriva ora un contributo extra riconosciuto ai titolari del bonus sociale sulle...

Bonus riscaldamento addio: contributo extra ai beneficiari degli ... Informazione Fiscale

Uisp, il 6 febbraio piscine chiuse contro il caro bollette thedotcultura

Tornano i bonus, ma non per tutti. Il governo Meloni punta a prorogare gli sconti in bolletta in vista di una nuova ondata di rincari, tagliando però alcuni aiuti. Un compromesso per non gravare ...Il bonus riscaldamento previsto inizialmente per i mesi da ottobre a dicembre 2023 lascia spazio ad un contributo extra per i beneficiari degli sconti sulle bollette di luce e gas. La novità nella boz ...