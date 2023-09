Caro-affitti | tornano le tende degli universitari “Il governo non ha mantenuto le promesse | ci sentiamo traditi”

(Di lunedì 25 settembre 2023) La protestastudenti in tutta Italia contro l’emergenza abitativa: un ragazzo su tre non riesce a pagarsi l’alloggio. “Noi vogliamo restare qui ma i costi sono troppo alti. Occorre un intervento immediato sugli studentati pubblici”

"Stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare il Caro studi e la crisi ...

Il popolo delle tende torna a far sentire la propria voce contro il. Inizia oggi - lunedì, 25 settembre - e durerà tutta la settimana, la mobilitazione dell'Unione degli Universitari che poterà tendate, flash mob , presidi in 25 città universitarie di ...La protesta degli studenti universitari contro ilè tornata con forza in Italia, con il lancio ufficiale avvenuto presso La Sapienza di Roma. L'Unione degli Universitari ha avviato una mobilitazione nazionale che si protrarrà per tutta ...

