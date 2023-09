Caro affitti | studenti | Il governo non ha mantenuto le promesse | proteste in 25 città | si parte da Roma

Tornano le tende degli studenti in protesta contro il caro affitti . La mobilitazione riparte dalla Sapienza di Roma, come annunciato dall’Udu, ...

(Adnkronos) – Per protesta contro il Caro affitti , da Roma a Milano , gli studenti tornano in tenda davanti alle università . A Roma "gli studenti ...

Torna anche a Torino , come in altre città italiane, la protesta degli studenti contro i cari affitti . Questa mattina alcune decine di giovani vicini ...

Il tema dell'abitare, divenuto di grande attualità nell'ultimo periodo soprattutto per via dell'emergenza abitativa e dela Milano e nelle altre grandi città e il Piano Casa allo studio ...

Caro affitti, Merlo: “Il governo sconta promesse non mantenute” La7

(Teleborsa) - Ill 28,3% degli italiani – secondo una ricerca effettuata da Legacoop e Nomisma – ha difficoltà a sostenere i costi economici della casa mentre un milione e mezzo fatica a pagare il mutu ...