Caro affitti | proteste degli studenti universitari in 25 città

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nuovo capitolo della protesta legata al. Lo slogan scelto è "Vorrei un futuro qui" e l'idea è quella di chiedere misure urgenti per poter studiare e lavorare in Italia, senza dover emigrare necessariamente all'estero. Il lancio ufficiale è oggi, davanti alla Sapienza, dove si terrà un presidio alle ore 10.30. Stanotte c’è stata una piccola anticipazione della mobilitazione nazionale dell'Unione, che durerà tutta la settimana, da parteromani. "Stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare ilstudi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. Ci ...