Caro affitti | da oggi torna la mobilitazione degli universitari

(Di lunedì 25 settembre 2023) "Stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare ilstudi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. ...

Chiediamo al presidente Meloni e al ministro Bernini di trovare urgentemente un miliardo di euro per intervenire su studentati pubblici,, borse di studio, salute mentale elibri. Oltre a ...21.40 Sapienza,tornano le tende per protesta Gli studenti tornano con le tende all' Università La Sapienza di Roma contro il. Il movimento Cambiare Rotta è "di nuovo in prima linea nella lotta. Sempre più studenti cercano disperatamente alloggi accessibili". Dalle graduatorie per i posti negli studentati del ...

Caro affitti a Milano, tende di nuovo in piazza Agenzia ANSA

"Stiamo piantando nuovamente le tende in Sapienza. Abbiamo deciso di protestare in quanto il Governo continua ad ignorare il caro studi e la crisi abitativa, senza attuare alcuna soluzione concreta. ( ...Sono pronti a piantare le tende davanti al Campus universitario per chiedere alloggi pubblici per gli studenti, canoni calmierati e aiuti economici per far ...