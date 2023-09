Carcinosi Peritoneale da Ovaio Quando operare?

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023) Si stima che il carcinoma ovarico sia uno dei più letali tumori ginecologici rappresentando il 30% di tutti i tumori dell’apparato genitale femminile ed è la quarta causa di morte per neoplasia maligna nelle donne nei paesi industrializzati. In questi paesi colpisce circa 17 casi su 100.000 donne per anno con una mortalità di 12/100.000. Secondo dati ISTAT nel 2020 in Italia le morti per tale patologia hanno superato i 5000 casi. Si tratta di una malattia spesso paucisintomatica e dalla grande capacità di diffusione nella cavità addominale. Purtroppo, circa il 75% delle pazienti presenta metastasi al peritoneo già al momento della diagnosi iniziale. Abbiamo voluto approfondire l’argomento del carcinoma ovarico insieme al Prof. Paolo Sammartino, professore universitario dell’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, dell’Università Sapienza di Roma e chirurgo specialista di fama ...