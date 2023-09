Carburanti | benzina e diesel | oggi prezzi in lieve calo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. (Adnkronos) -, per idi. Tornano a scendere quindi le quotazioni dei prodotti raffinati, confermando la forte instabilità dei mercati petroliferi internazionali delle ultime due settimane. Invariati i listini deiconsigliati deidei maggiori marchi, scendono leggermente le medie nazionali deipraticati alla pompa, sulla scia dei ribassi della scorsa settimana:self sempre sopra i 2 euro/litro, gasolio a 1,94. Brent insui 92 dollari. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed ...

Quotazioni dei prodotti raffinati ancora in calo per la benzina e in lieve aumento per il gasolio . Brent sempre a 94 dollari. La media nazionale dei ...

Il Consiglio dei ministri è pronto a dare il via libera al cosiddetto decreto energia. Dagli 80 euro per il caroalla proroga dello 'sconto' su luce e gas: ecco le principali ......problemi per il bonusda 80 euro per i percettori di social card. Mentre è in bilico (non era nella prima bozza del Dl) il rinnovo del credito d'imposta del 12% sull'acquisto di...

Benzina e diesel, ecco i prezzi di oggi Adnkronos

Il provvedimento oggi in Consiglio dei ministri. Previsti aiuti per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro, la proroga dei bonus sulle bollette, il bonus carburanti da 80 euro ...Il Codacons ha denunciato l'inefficacia del Bonus Benzina che il governo Meloni dovrebbe varare in giornata odierna, il 25 settembre 2023.