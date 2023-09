Canzone vecchia fa buona tv | e altri difetti di reputazione di noi retromaniaci

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 25 settembre 2023) Una volta avevo degli amici che di mestiere facevano la musica. Poi mi hanno tolto tutti il saluto, alla centesima volta in cui mi parlavano entusiasti della loro nuova, e io rispondevo: ma cosa fai canzoni nuove a fare. Mi hanno tolto il saluto per colpa di “Furore”. “Furore” cominciò ventisei anni fa, e fu subito chiaro che era tutto quel che avevamo sempre voluto dalla tv e dalla vita: canzoni di cui conoscevamo le parole. Canzoni alla tele che potevamo squarciagolare dal divano. Sì, a quel punto c’era già da cinque anni “Karaoke”, il programma che aveva reso famoso Fiorello, ma ho una rivelazione pazzesca per i lettori che da trent’anni leggono noiche spieghiamo il fondamentale posto del “Karaoke” nella storia della tv: nessuno di noi l’ha mai visto. Nessuno di noipagati per capire il mondo guardava – nel 1992, ...