Cantante scartato ad Amici si scaglia contro il programma con una canzone

Leggi su biccy

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ieri è iniziata la nuova edizione didi Maria ed è stata formata la classe composta da 20 tra ballerini e cantanti. Tra le migliaia di ragazzi che non sono arrivati in studio c’è anche un volto abbastanza noto di TikTok (53.000 follower) che sui social sta facendo parlare di sé per un video che ha pubblicato. Ilai provini ha scritto un pezzo in cui critica la scuola mariana. Primogenito (questo il nome d’arte del ragazzo) su TikTok ha caricato un brano ed ha scritto ‘pov: sta cominciandoma sei non sei stato preso ai casting’. Ilai provini però ha precisato: “Non è una storia che riguarda me, ho fatto i casting per testarmi in live per puro divertimento“. Quindi a quanto pare Primogenito nel pezzo racconta la storia di un/una collega ...