Campagna olivicola | Coldiretti | “Si prospetta un’annata difficile”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutialle porte. Sarà “complicata” in provincia di Salerno come in tutta la Campania, con previsioni di cali importanti di produzione e prezzi in forte risalita. Per il direttore diSalerno Enzo Tropiano, “in provincia di Salerno le prospettive – confermate dall’Aprol, l’Organizzazione di produttori olivicoli aderente a– avrà, per la2023-24, un calo di circa il 40% della raccolta di olive rispetto alla media degli ultimi anni. Il clima purtroppo ha pesato enormemente con il meteo avverso in fase di fioritura e allegagione e la presenza della mosca nel periodo cruciale di agosto. I cali produttivi vanno dal 30 al 50 per cento a seconda delle zone. Per la prossimacalcoliamo un ...

