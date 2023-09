Camion si ribalta in A4 | chiuso il tratto di autostrada tra Bergamo e Seriate

(Di lunedì 25 settembre 2023). Ilmento di unsull’A4 nella mattinata di lunedì (25 settembre) intorno alle 8.30 di mattina ha causato un incidente che ha coinvolto cinque veicoli – tre, un furgone e un’autovettura – e sei persone, nessuna delle quali fortunatamente ferita in modo grave, oltre alla chiusura deltra, in direzione Milano, in prossimità del casello del capoluogo, al km 173. Coinvolte nel sinistro sei persone: due donne di 40 anni e quattro uomini di 31, 44, 55 e 70 anni. Sul posto tre ambulanze e un’automedica, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia,? oltre ai vigili del fuoco della centrale di ...

Incidente mortale ad Arborio, nel vercellese. Unche trasportava sostanze acide per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato e ha schiacciato un'auto. L'automobilista, uomo di 38 anni, che stava terminando il turno di lavoro è ...Un uomo di 38 anni alla guida della sua automobile è morto dopo che la sua vettura è stata travolta e schiacciata da un. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba nel territorio del comune di Arborio (Vercelli). Il pesante mezzo trasportava candeggina, e per cause ancora in corso di accertamento, si è ...

