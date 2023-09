Camion si ribalta e schiaccia un' automobile | morto il guidatore

Torino , 25 set. - (Adnkronos) - Incidente mortale ad Arborio, nel vercellese. Un camion che trasportava sostanze acide per cause ancora in corso di ...

Un uomo di 38 anni alla guida della sua automobile è morto dopo che la sua vettura è stata travolta e schiacciata da un. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba nel territorio del comune di Arborio (Vercelli). Il pesante mezzo trasportava candeggina, e per cause ancora in corso di accertamento, si è ...Incidente mortale ad Arborio, nel vercellese. Unche trasportava sostanze acide per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato e ha schiacciato un'auto. L'automobilista, uomo di 38 anni, che stava terminando il turno di lavoro è ...

