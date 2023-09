Cambio di stagione | prevenzione | sostegno immunitario e recupero passano dall' intestino

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 settembre 2023) Con la consulenza scientifica della Dr.ssa Roberta Lanza, Farmacista e Scientific Advisor, Schwabe Pharma Italia Nel momento in cui sta cambiando laè importante occuparsi di, trattamento e, per un ottimale adattamento del corpo alle diverse necessità dal punto di vista. L’arrivo dellafredda porta con sé problematiche soprattutto alle vie respiratorie che sono prevalentemente di origine virale, riguardano soprattutto le alte vie aeree e hanno un’incidenza maggiore nel periodo autunno-invernale, sia per la numerosità dei ceppi virali circolanti sia per un inevitabile e maggiore contatto tra gli individui in ambienti chiusi. Come preveniamo le infezioni dell’albero respiratorio? «Sostenendo il sistemain modo da prevenire ed ...