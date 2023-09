Cambiamenti climatici e smog | crescono allergie e crisi asma in bimbi

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) –influiscono sulla salute respiratoria dei bambini, con l'aumento dellee della loro gravità (dovuta anche alla fioritura anticipata delle piante) e con le riacutizzazionitiche. Se ne è discusso discute a Roma nell'ultima giornata del XXVII Congresso nazionale della Società italiana per le malattie respiratorie infantili (Simri) durante il quale si è tenuto il focus 'Inquinamento outdoor e', coordinato da Stefania La Grutta, presidente eletta Simri e dirigente di Ricerca dell’Istituto di Farmacologia Traslazionale Cnr di Palermo. L'inquinamento colpisce molti organi, influendo sul sistema cardiovascolare ma anche su diabete, su problemi neurologici, nonché su basso peso alla nascita e sulle ...

L'archistar a Singapore per la design week racconta: "Verde e alberi nei parcheggi, nelle strade. Tetti dipinti di colore chiaro. Edifici che ...

L'ex vicepremier osserva l'irruzione della polarizzazione politica nell'agenda del clima, fra ambientalisti e anti. "Vedremo in ogni paese una ...

... ribadisce l'urgenza, in risposta alle indicazioni dell'Unione Europea per far fronte ai, del graduale abbandono delle fonti di energia fossile e sottolinea la necessità di ...con il moltiplicarsi di eventi estremi " aggiunge Coldiretti Puglia - si abbattono su una situazione diffusa di degrado dovuto alla mancanza di manutenzione del verde pubblico ...

Gentile Direttore, anche di recente Quotidiano Sanità si è occupato degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute riportando ad esempio i risultati dello studio condotto dall'Università di ...Martedì 26 settembre fa tappa in città il progetto itinerante promosso dall’associazione “Cittadini reattivi Ets”, presieduta dalla giornalista Rosy Battaglia ...