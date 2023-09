ladegli scontrini Nel testo che arriva sul tavolo dei Consiglio dei ministriperò lasugli scontrini . Le violazioni su scontrini, fatture o ricevute fiscali ...Invece sullaper scontrini, fatture o ricevute fiscali potranno, secondo la bozza oggi in Cdm, essere regolarizzate con il ravvedimento operoso. I contribuenti che dal primo gennaio 2022 al ...

Cambia la sanatoria sugli scontrini: ecco le misure sul tavolo del Cdm delle 16 Il Sole 24 ORE

Governo Meloni, oggi il Cdm: sul tavolo decreto energia sul bonus bollette e carburante Sky Tg24

Bonus carburanti per le famiglie in difficoltà, proroga per il quarto trimestre dell'anno, da ottobre a dicembre, degli sconti in bolletta per i cittadini meno abbienti alle prese con i rincari, azzer ...Buongiorno. Il governo Meloni arriva al traguardo di un anno di lavoro, con più di una preoccupazione, per la situazione economica, per gli arrivi a Lampedusa fuori controllo e per una conflittualità ...