Calendario Serie A1 basket femminile 2023-2024 | tutte le date della regular season e dei playoff

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Assegnato il primo trofeo stagionaleSupercoppa Italiana – vinto dalla Virtus Bologna sulla Famila Wuber Schio, mettendo in bacheca la prima coppasua storia per la sezione Women – inizia questo fine settimana laA1 di. Saranno quindici le squadre al via che si sfideranno in ventisei partite tra andata e ritorno – con una che osserverà il riposo ad ogni turno – inaugurate dal tradizionale Opening Day che quest’anno verrà ospitato dalla Famila Wuber Schio nel PalaRomare. Sono tre le nuove squadre che si affacciano al massimo Campionato ‘rosa’ ovvero Battipaglia, Sanga Milano ed Oxygen Roma. Schio proverà a confermare il Titolopassata stagione, ma dovrà guardarsi dalla concorrenza agguerrita di Virtus ...