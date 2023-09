Calendario Ryder Cup 2023 | programma | orari giornalieri | dove vederla in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Anno, quello della primaCup della storia in Italia. Marco Simone Golf & Country Club: è questo il terzo luogo nella storia in cui la sfida Europa-USA entra nell’Europa continentale, dopo Sotogrande (Spagna) 1997 e Saint-Quentin-en-Yvelines (a 35 km da Parigi) 2018 con il Le Golf National. Scottie Scheffler da una parte, Rory McIlroy, Jon Rahm e Viktor Hovland dall’altra: il grande tema è rappresentato dalla presenza dei primi quattro giocatori del ranking mondiale, tutti attesi a un ruolo da protagonisti pur nelle loro molto diverse esperienze in questo contesto. L’Italia non ha giocatori in campo, ma conta sui due vicecapitani Francesco ed Edoardo Molinari, più volte protagonisti nella rassegna. Previsto sole per tutto il fine settimana, ed è un bene: del resto, lasolo una volta si è chiusa di lunedì per ...