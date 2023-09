Come è noto l' Italia si distingue per avere una delle pause estive più lunghe. Ma cosa significa questo per genitori e studenti? L'articolo Perché ...

Sul bilancio del governo Meloni, dopo un anno di mandato,è altrettanto critico. "Il bilancio è negativo, non hanno un'idea di Paese. Giorgia Meloni non ha un'idea su come affrontare la ...torna in questa storia anche in un'altra veste, quella di moglie di Ignazio Artizzu, ... dove a seguire la politica c'è il fedelissimo del caporedattore Oreste Lo Pomo Massimo, ex capo ...

Calenda boccia la settimana corta di Elly Schlein: “Demagogia”. E sul governo Meloni… Globalist.it

Volano ancora stracci tra Matteo Renzi e Carlo Calenda: la frecciata dell'ex premier dopo la provocazione Virgilio Notizie

Carlo Calenda critico su Elly Schlein e il governo Meloni: "Giorgia Meloni non ha un'idea su come affrontare la questione della sanità, della crescita, della scuola".Il segretario chiama la sua coalizione sociale e elenca le inadempienze del governo, dai morti sul lavoro alla fuga dei cervelli. Ma negli ultimi attacchi della destra vede una tenaglia contro il sind ...