Calcio | Soncin | ' contro la Svezia le azzurre se la giocheranno a viso aperto'

(Di lunedì 25 settembre 2023) Castel di Sangro, 25 set. -(Adnkronos) - A meno di due mesi dal pesante ko nella sfida mondiale disputata a Wellington, l'Italia è pronta ad affrontare nuovamente la. Una sfida ricca di insidiela squadra che occupa il primo posto del Ranking Fifa dopo la vittoria con la Svizzera nell'esordio nella Uefa Women's Nations League levogliono continuare a crescere e stupire. Domani alle 17.45 (diretta tv su Rai 2) al ‘Teofilo Patini' di Castel di Sangro ci saranno più di 3mila spettatori (per le info sulla biglietteria clicca qui) per spingere la Nazionale Femminile verso l'impresa che certificherebbe il perfetto avvio del nuovo corso. “È iniziato un percorso totalmente nuovo per noi - ha dichiarato Andreain conferenza stampa - quando chiedo coraggio la squadra deve essere convinta di poter ...

Inizia il nuovo corso della Nazionale femminile di Calcio : a San Gallo in Svizzera le azzurre, guidate dal neo ct Andrea Soncin scenderanno in campo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Italia , partita valida per la prima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:27 Si scende in campo tra poco più di un’ora, ecco le scelte dei due commissari tecnici: SVIZZERA ...

Prima casalinga per il nuovo ct delle Azzurre Andrea, dopo il debutto vincente in ...Le azzurre, guidate per la prima volta dal nuovo Ct, sono andate a vincere in Svizzera ... Insomma, un trattamento daminore che la nazionale svedese non ha per nulla gradito. No allo ...

La nazionale femminile di calcio torna a Castel di Sangro (L'Aquila): domani alle 17:45 allo stadio "Teofilo Patini" in programma Italia-Svezia valevole per la UEFA Nations League. (ANSA) ...La prima "casalinga" del nuovo ct dell'Italia Femminile, Andrea Soncin, domani al Patini di Castel di Sangro contro la Svezia, dopo il buon debutto in trasferta contro la Svizzera, vinto 1 a 0 dalle A ...