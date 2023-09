CALCIO | SERIE A GIUA ARBITRA JUVE - LECCE | INTER - SASSUOLO A MASSIMI

ROMA - Antonio GIUA di Olbia arbitrerà Juventus-Lecce, anticipo della sesta giornata di andata del campionato di SERIE A in programma domani alle ...

Torino, 25 set. - (Adnkronos) - Tre giorni dopo la clamorosa sconfitta per 4-2 sul campo del Sassuolo , la Juve ntus torna in campo nell'anticipo ...

Manca appena un giorno dall’inizio della 6ª giornata di Serie A. Dunque, eccovi 5 attaccanti da non schierare per questo turno Altro giro, altra ...

Archiviato il weekend, eccoci già pronti per riassaporare altre emozioni. In vista della gionata 6 di Serie A, ecco i 3 portieri da non schierare ...