Calcio | Napoli Distrazione al bicipite femorale per Juan Jesus

(Di lunedì 25 settembre 2023) Garcia perde un altro pezzo in difesa dopo Rrahmani- Rudi Garcia perde un altro pezzo in difesa. Mentre è ancora out Rrahmani (per lui oggi lavoro in piscina, palestra e terapie), oltre a Gollini (allenamento personalizzato in campo), si ferma anche: il difensore brasiliano questa

Bologna , 24 set. - (Adnkronos) - Terza partita di fila in Serie A senza i tre punti per i campioni d'Italia in carica del Napoli che non vanno oltre ...

Questa volta Garcia non c’entra. E chi gli dà addosso per i cambi (Elmas per Kvaratskhelia al 76’ e Simeone per Osimhen all’86’)...

Garcia perde un altro pezzo in difesa dopo Rrahmani NAPOLI - Rudi Garcia perde un altro pezzo in difesa. Mentre è ancora out Rrahmani (per lui oggi ...

Garcia perde un altro pezzo in difesa dopo Rrahmani- Rudi Garcia perde un altro pezzo in difesa. Mentre è ancora out Rrahmani (per lui oggi lavoro in piscina, palestra e terapie), oltre a Gollini (allenamento personalizzato in campo), si ferma ...... che saranno sottoposti ad esami nei prossimi giorni per gli infortuni rimediati nella gara di domenica col. - foto LivePhotoSport - . glb/red 25 - Set - 23 16:23 25 settembre 2023

Il Napoli delude ancora: col Bologna è 0-0, Osimhen sbaglia un rigore La Gazzetta dello Sport

Garcia-Osimhen, confronto nello spogliatoio del Dall’Ara: la richiesta di ADL CalcioNapoli1926.it

I due giocatori si sono fatti male durante la gara col Napoli BOLOGNA (ITALPRESS) - Sono ripresi stamattina gli allenamenti del Bologna verso la ..."Il paradosso è che ieri si è rivisto il Napoli dello scorso anno. Bologna-Napoli mi ha ricordato Roma-Napoli, due gare dominate con nessuna occasione concessa agli avversari. Ma all'Olimpico Osimhen ...