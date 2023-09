Calcio | Milan Lesione bicipite femorale per Krunic

Paolo Ziliani , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prestazione del Milan contro il Verona

Il Milan starebbe continuando ad insiste re per provare a prendere Juan Miranda a parametro zero nelle prossime sessioni di Calciomercato

Fikayo Tomori è sempre più leader della difesa del Milan . E quel rifiuto in estate dimostra il suo amore per il Diavolo

Dalla Spagna riferiscono come in casa Milan sia tornato un nome per provare a rinforzare la mediana nelle prossime sessioni di Calciomercato

Domani, martedì 26 settembre, alle 14.30 a Caselle Lurani (il comune del Lodigiano dov'era nato) si terranno i funerali di Giovanni Lodetti, l'ex centrocampista dele della Nazionale scomparso nei giorni scorsi a 81 anni . Nel corso della sua carriera aveva collezionato vari soprannomi " da "Basleta", dovuto al suo mento pronunciato, a "terzo polmone di ...Con ilprobabile turnover. Ranieri potrebbe regalare un minutaggio più consistente a Petagna, ieri in campo per pochi minuti ma in fase di ripresa. Il tecnico pensa anche al rilancio di Prati, ...

All'esame di Milan: da Adli regista a Okafor vice Leao. Ora Pioli prova le seconde linee La Gazzetta dello Sport

Antonio Giua di Olbia è l'arbitro designato per Juventus-Lecce, anticipo della 6/a giornata di andata del campionato di serie A in programma domani alle 20.45. Cagliari-Milan, in programma mercoledì a ...Nonostante il buon avvio del Milan le prestazioni del centrocampista fanno ancora discutere: la conferma di Caressa in diretta tv.