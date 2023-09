Calcio | Juve-Lecce inedito big match | Allegri favorito a 1 | 50 | il colpaccio di D' Aversa a 7 | 00

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Roma, 25 set. - (Adnkronos) - Neanche il tempo di archiviare la quinta giornata di Serie A, che ne arriva subito un'altra. Tra martedì e giovedì tutti di nuovo in campo per il sesto turno di campionato, aperto da unontus-che non ti aspetti. I salentini sono la grande rivelazione di questo inizio di stagione: la squadra di D', con tre vittorie e due pareggi nelle prime cinque gare, si piazza subito dietro alle milanesi e davanti allantus, reduce dalla brutta sconfitta di sabato in casa del Sassuolo. Le quote Snai, in ogni caso, non sembrano lasciare scampo al, unica formazione ancora senza sconfitte oltre all'Inter, capolista a punteggio pieno: il riscatto dei bianconeri si gioca a 1,50, con il pareggio a 4,25 e ilgiallorosso a 7,00. Le prime due ...