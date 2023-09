Calcio | Juve; Allegri | ' Chiesa e Vlahovic hanno speso tanto'

(Di lunedì 25 settembre 2023) "a Reggio Emilia, li valuterò anche perché sabato avremo l'Atalanta": il tecnico dellantus, Massimiliano, non esclude rotazioni in attacco in vista ...

"Chiesa e Vlahovic hanno speso a tanto a Reggio Emilia, li valuterò anche perché sabato avremo l'Atalanta": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, non esclude rotazioni in attacco in vista ...La Juventus nei prossimi mesi dovrà decidere il futuro professionale di alcuni giocatori fra cui Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno e che nelle ultime due stagioni è stato molto ...

"Szczesny è il portiere titolare della Juventus, domani giocherà lui": il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, scioglie ogni dubbio sull'estremo difensore cui si affiderà per affrontare il Lecce, ...