Calcio | Genoa contro la Roma senza Martin | Messias in recupero

Spazio a Strefezza, uno fra Touba e Blin al posto di Baschirotto LECCE - Dopo aver vinto in casa propria contro Lazio e Salernitana, e pareggiato in ...

Al Via del Mare, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ...

Ilè tornato al lavoro oggi al Signorini in vista del posticipo del turno infrasettimanale che vedrà la squadra di Gilardino sfidare al Ferraris la Roma, giovedì prossimo. Il tecnico rossoblù non ...... facendo impazzire ogni amante del. I siti di betting 'Scommessemania' e 'Betflag', ad ... Aumentano le speranze di salvezza per D'Aversa e i suoi, con una quota scesa a 1.20, superando, ...

Il caso Genoa: Gila fra illusioni ed errori. Ora la svolta per ripartire La Gazzetta dello Sport

Genoa, Gilardino: “Dopo l’espulsione è cambiata la nostra gara” ItaSportPress

(ANSA) - GENOVA, 25 SET - Il Genoa è tornato al lavoro oggi al Signorini in vista del posticipo del turno infrasettimanale che vedrà la squadra ...Il terzino brasiliano, uscito in lacrime contro l'Udinese, resterà fuori per diverso tempo. Le possibilità di Italiano per sostituirlo ...