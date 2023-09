Calcio | Cordoba | ' se l' Inter è convinta si fa dura per le altre | in Champions può riprovarci'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Milano, 25 set. - (Adnkronos) - "Se sono convinti, èper le. Ricordiamo però che è solo l'inizio... La finale diè servita molto perché la maturità con cui l'l'ha affrontata ha dato a tutti un grande esempio. Quest'anno è giusto che ci provino di nuovo senza trascurare il campionato, vincere lo Scudetto deve essere sempre un obiettivo per l'". Così l'ex difensore dell'Ivan Ramiro, sul grande inizio di stagione della squadra di Simone Inzaghi. "Mercoledì contro il Sassuolo dovranno essere abili a non concedere niente, altrimenti si incartano e si complicano la vita per niente -aggiungea Sky Sport-. Sembra ci sia una squadra unita, un buono spogliatoio e quando è così dà fiducia anche all'allenatore".