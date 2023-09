Calabria | rabbini a caccia dei cedri più belli per la festa di Sukkot

(Di lunedì 25 settembre 2023) C’è un pezzo di terra tra Diamante e Scalea, in, che ogni anno da luglio a settembre attirada tutto il mondo. Arrivano nella fascia settentrionale del litorale tirrenico, in provincia di Cosenza, alla ricerca del “cedro perfetto” per il, laebraica delle Capanne che quest’anno si celebra dal 29 settembre all’8 ottobre. Conosciuta anche comedei tabernacoli, ilè l'evento più importante del calendario religioso ebraico e ricorda la vita del popolo di Israele nel deserto durante il viaggio verso la Terra Promessa.

Festa ebraica di Sukkot: rabbini da tutto il mondo in Calabria alla ricerca del «cedro perfetto» Corriere della Sera