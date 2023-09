Calabria | data alle fiamme la casa del presidente Occhiuto | «Non è facile contrastare la stupidita dei piromani» – Il video

(Di lunedì 25 settembre 2023) «La mia, così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali». È la didascalia che Robertoha usato per accompagnare il, pubblicato su Facebook, dei danni causati dalla sua. Per ildella Regionesi è trattato certamente di un incendio di natura «dolosa o colposa». Il primo commento che appare sotto il post social è sempre di, che ha rincarato: «Non èla stupidità di quelli che stanno appiccando nella regione tanti ...

Il capogruppo azzurro alla Camera, Paolo Barelli, ha diffuso una nota per esprimere "solidarietà, mia e del gruppo dei deputati di Forza Italia, al presidente della Regione, per l'incendio ...Una volta entrato, hanno riferito i familiari, nessuna informazione è stataloro fino a quando, verso le 19.15, è uscita una dottoressa per comunicare il decesso. In questo lasso di tempo i ...

Calabria, data alle fiamme la casa del presidente Occhiuto: «Non è ... Open

Incendi e crisi climatica in Calabria, richieste al Presidente Regionale Italia Nostra

Anticiclone africano in rinforzo al Centro-Nord, inizio settimana temporalesco all'estremo Sud. L'inizio della settimana vede l'Italia divisa tra regioni settentrionali e del medio-alto Tirreno in con ...La notizia più importante che giunge dall'infermeria è sicuramente il ritorno in gruppo di Mike Maignan. Il portiere francese, assente nell'ultima sfida di campionato dopo i problemi fisici rimediati ...