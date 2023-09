Roma, 25 lug. (Adnkronos) - "Mentre Matteo Salvini lavora e in maniera coraggiosa presenta il nuovo volto infrastrutturale dell'Italia di domani, il ...

Leggi Anche Incendi in, 98enne costretto a letto muore intra le fiamme Tajani: 'L'intimidazione non fermerà Occhiuto' A Roberto Occhiuto è giunto un messaggio di vicinanza di Antonio ...Un incendio di vegetazione ha danneggiato l'abitazione estiva del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nelle campagne di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. A ...é la mia...

Calabria, bruciata la casa del presidente Occhiuto: «Andiamo avanti» Corriere TV

Calabria, casa di Roberto Occhiuto danneggiata da un incendio di vegetazione TGCOM

Nel paese di Roccella Ionica, in Calabria, una ragazza è stata chiusa in casa a chiave dal compagno perché geloso di saperla in giro da sola ...Le persone risultate positive al Coronavirus sono 644949 (+55) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.