Caivano | il commissario straordinario Ciciliano ricevuto dalla Meloni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente del Consiglio, Giorgia, haquesta mattina a Palazzo Chigi ildi Governo per il risanamento e la riqualificazione del territorio di, Fabio. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle attività svolte finorastruttura commissariale e i successivi interventi in programma. Ilha informato il Presidenteche questa mattina gli assetti dell’Esercito, su disposizione del Ministero della Difesa, hanno ripreso gli interventi preliminari per la bonifica dell’ex centro sportivo Delphinia. Al centro della riunione anche le misure per rafforzare la struttura amministrativa e l’operatività del Comune di ...