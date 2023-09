Cagliari Vs Milan | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 25 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I sardi per uscire dalla zona retrocessione, i rossoneri per restare in scia dell’ Inter capolista.Vssi giocherà mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 18.30 presso l’ Unipol Arena.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo la promozione in A ottenuta all’ ultimo secondo nella finale playoff contro il Bari, ci si aspettava un approccio diverso in massima serie e, invece, i sardi hanno raccolto soltanto due punti in cinque partite che ora valgono il penultimo posto. Nell’ ultimo turno la squadra di mister Ranieri è stata sconfitta nettamente dall’ Atalanta per 2-0. I rossoneri, dopo la batosta nel derby, si sono rialzati immediatamente battendo nell’ ultimo turno il Verona per 1-0. Sono dodici i punti ...