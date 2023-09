Cadavere impiccato sul guardrail a Trieste | trovato bendato e con mani e piedi legati | Procura | Suicidio

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un corpo è stato scoperto appeso ad un viadotto sulla Grande velocità triestina a, in un contesto che al momento desta grande perplessità e pone diverse domande inquietanti. Nonostante le prime impressioni suggerissero una morte sospetta, ladiha emesso una nota per chiarire

Il medico legale che ha eseguito la seconda e più approfondita ispezione cadaverica questo pomeriggio, non avrebbe riscontrato tracce di violenza sul ...

Un corpo è stato scoperto appeso ad un viadotto sulla Grande velocità triestina a Trieste , in un contesto che al momento desta grande perplessità e ...

Non ci sono segni di tortura Dall'ispezione cadaverica non sono emersi segni di tortura né di violenza, e nemmeno bruciature, lesioni da taglio e ...

Sul corpo dell'uomo trovatoieri 24 settembre lungo la Grande viabilità, gli inquirenti non hanno al momento trovato indizi a sostegno della tesi di omicidio. Suldell'uomo, si ...Viene confermato che la morte risalirebbe a 36 - 48 ore prima del ritrovamento; non a breve sarà comunque disposta l'autopsia sul. TI POTREBBE INTERESSARE

Cadavere impiccato a Trieste, secondo Procura non è omicidio TGCOM

Il giallo del cadavere impiccato al guardrail a Trieste, perché la ... Open

Secondo la procura di Trieste, sul corpo non vi sarebbero segni di tortura, ma lesioni compatibili con il suicidio. Proseguono le indagini per far luce sull'identità della vittima ...Sul corpo, tra le altre carte, è stato trovato un certificato del 10 settembre scorso, che diagnosticava una «sindrome ansiosa depressiva» e prescriveva la ...