Cadavere bendato trovato a Trieste | la Procura | alcuni elementi escluderebbero l' omicidio

Un corpo è stato scoperto appeso ad un viadotto sulla Grande velocità triestina a Trieste , in un contesto che al momento desta grande perplessità e ...

Un corpo è stato scoperto appeso ad un viadotto sulla Grande velocità triestina a Trieste , in un contesto che al momento desta grande perplessità e ...

Dagli elementi emersi finora non sono "in alcun modo" indicativi di un "decesso dovuto all'opera di terzi". Lo scrive la Procura di Trieste in una ...