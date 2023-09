Cadavere appeso sul guardrail | non si esclude l' ipotesi suicidio | al vaglio le immagini delle telecamere

(Di lunedì 25 settembre 2023) Solo l’autopsia potrà stabilire con certezza come sia morto l’uomo rinvenuto ieri mattina impiccato sul guard rail della grande viabilità triestina, in una zona periferica della città, a ridosso con il confine con la Slovenia. Il medico legale che ieri pomeriggio ha eseguito unaprime ispezioni sulnon avrebbe riscontrato tracce di violenza sul corpo , elemento questo che avanzerebbe...

Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina a Trieste, appeso a un guardrail della Grande Viabilità, poco dopo la galleria di Valmaura in ...

Non ci sarebbero segni di tortura sul Cadavere di un uomo tra i 40 e i 50 anni trovato questa mattina a Trieste , lungo la Grande viabilità. In un ...

Leggi Anche Oristano, cadavere di una donna brasiliana trovato in spiaggia Secondo quanto si è appreso, il cadavere trovato a Trieste era sospeso ...

Un cadavere è stato rinvenuto a Trieste ieri, 24 settembre 2023, lungo la Grande Viabilità, in direzione Muggia. Il corpo dell’uomo, uno straniero ...

vedi anche Trieste,trovatoal guardrail lungo la strada GvtIlè stato trovato verso le otto da una squadra di operai dell'Anas che doveva fare alcuni lavori di manutenzione. Ma c'è un altro particolare: quello della testa. Sulla calotta cranica ...

Trieste, trovato un cadavere appeso al guardrail: è un 50enne mediorientale TGCOM

Trieste, cadavere bendato e con i piedi legati appeso al guardrail della superstrada RaiNews

Intanto la vittima sarebbe in via di identificazione: potrebbe trattarsi di un straniero, forse un iraniano, di 52 anni, senza fissa dimora, che viveva a Trieste ...Trieste, trovato il cadavere di un uomo appeso. Il cadavere era sospeso all'esterno della strada in una zona di vegetazione ...