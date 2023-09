Caccia italiano inseguono i jet russi | alta tensione nel Baltico | cosa è successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lo scontro avvenuto traitaliani enelha tenuto tutti col fiato sospeso. La sfida tra i velivoli risalirebbe a giovedì scorso, ma la notizia è stata divulgata solo ieri sera. A far scattare l'allarme, come si legge su Repubblica, è stato il comando Nato della difesa aerea europea. Il motivo? Due Sukhoi di Mosca erano in volo, a tutta velocità, verso lo spazio aereo polacco. A insospettire il fatto che i jet supersonicinon avessero comunicato alcun piano di volo e non avessero nemmeno contattato il controllo del traffico aereo. Ecco perché l'avvistamento di duedi quel tipo in una zona piena di velivoli civili ha fatto scattare l'allarme. A quel punto dalla base polacca di Malbork è decollata una coppia di F35 dell'Aeronautica. Dopo un ...