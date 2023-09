Buon compleanno a… Angelo Palombo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Oggi è ildi, per lui una lunga carriera in Serie A con la maglia della Sampdoria Oggicompie 42 anni. Definirlo un’istituzione della Sampdoria non è un’esagerazione. A precederlo nella speciale classifica dei più presenti di sempre ci sono solo tre giocatori: Roberto Mancini, Moreno Mannini e Pietro Vierchowod. E senza nulla togliere a tre mostri sacri di questa portata, va detto cheè più giovane, ha giocato in formazioni blucerchiate meno di alto livello, ha sofferto di più. Conseguentemente forse merita un surplus di considerazione per questa capacità di vivere anche lunghi periodi di difficoltà. Compreso quello dell’anno scorso, quando in qualità di allenatore (la sua nuova professione) ha fatto parte dello staff di Dejan Stankovic ...