Buchel saluta l’Ascoli | «È stato un viaggio bellissimo»

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le parole di Marceldopo l’ufficialità della rescissione del contratto che lo legava al. I dettagli Marcelha dato il suo addio altramite un post su Instagram. PAROLE – «GRAZIE ASCOLI, èune sarò sempre un vostro tifoso… Ringrazio i tifosi che hanno sempre dimostrato la loro vicinanza anche nei miei momenti difficili… Ringrazio i miei compagni e tutte le persone che lavorano per noi che sono sempre state oneste con me… Grazie alla Famiglia Mazzone e ad Alessio che per me sono state persone speciali e importanti. A presto Picchio!».