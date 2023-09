Brindisi | 82enne investito e morto | un fermato Ieri sera l' accaduto

Un uomo di 82 anni è stato investito e ucciso a. L'automobilista a quanto si apprende è fuggito senza prestare i soccorsi ed è ora ricercato dalla polizia locale diche indaga sul caso. L'incidente si è verificato in serata in viale Togliatti. Al momento nella zona la circolazione veicolare è interrotta. Vano ogni tentativo dei sanitari di salvare l'uomo.Una tragedia ha scosso la città intorno alle ore 19 di domenica 24 settembre, quando un uomo di 82 anni, T. T., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Palmiro Togliatti a, nelle vicinanze del Tribunale. La vittima è stata investita da un'auto che successivamente ha lasciato la scena dell'incidente senza prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente sono giunti ...

Teodoro Taurisano, originario di Patù, 82 anni