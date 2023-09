Brescia | possibili guai per Cellino | rinviato a giudizio per esterovestizione

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il giudice per le udienze preliminari dihail presidente del, Massimo, per il reato didella Eleonora Sport Ltd., società con il quale l’imprenditore cagliaritano aveva anche acquistato il Leeds nel 2014. L’consiste nel localizzare in maniera fittizia all’estero la residenza fiscale di una società, quando in realtà questa ha la sua attività e persegue il suo oggetto sociale in Italia. Per altri episodi analoghi e per il reato di auto riciclaggio, il gup si è dichiarato incompetente territorialmente e gli atti sono stati trasferiti per competenza territoriale a Roma. SportFace.