(Di lunedì 25 settembre 2023) Grazie alla vittoria dei Campionatidi, andati in scena nella città belga di Lovanio, il B-Boye la B-Girlhanno conquistato ilnominale per le Olimpiadi di Parigi 2024, manifestazione che segnerà il debutto ai Giochi della disciplina. La quattordicenne B-Girl lituana, il cui vero nome è Dominika Banevi?, campionessa europea, ha superato in finale la giapponese Ayumi Fukushima, conosciuta come Ayumi, battendola per 2-1, mentre la francese Sya Dembele, soprannominata Sissy, ha vinto il bronzo battendo l’ucraina Katya Pavlenko, nota come Kate. Lo statunitenseMontalvo, conosciuto come, invece, nella gara dei B-Boys ha battuto in finale il campione in carica, ...

... era valevole per le qualificazioni Mondiali ai 'Giochi Olimpici Paris 2024', nel corso dei quali lafarà il suo esordio assoluto. La Nazionale Italiana ha fatto registrare un ottimo 6° ...Quattro palchi collegati, fuochi d'artificio fiamme ed effetti visual - tra elefanti e le rovine di un'ipotetica metropoli - d'impatto, da grande star internazionale, e ballerini di. I ...

Break dance, Mondiali 2023: titoli iridati e pass olimpici per Victor e Nicka OA Sport

Monfils sembra posseduto, balla la break dance contro Rublev ... Fanpage.it

