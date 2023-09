Brasile | arrestata una donna con 13 smartphone rubati alla finale di coppa | li aveva nascosti nel reggiseno VIDEO | Estero

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 25 settembre 2023) 2023-09-25 19:45:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Il San Paolo vince ladel. Dopo il successo per 1-0 nell’andata, la squadra dove giocano Lucas Moura e Rafinha (38 anni ex Genoa e Bayern) pareggia 1-1 ladi ritorno in casa. Entrambi i gol arrivano sul finire del primo tempo: al vantaggio ospite di Bruno Henrique risponde Rodrigo Nestor. Al triplice fischio dell’arbitro, che nel recupero ha espulso Gabriel Neves, è partita la festa dei tifosi. Unaha approfittato della confusione allo stadio Morumbi per rubare diversi telefoni cellulari: ben 13, trovatinel suopolizia, che l’ha. Medios ...