Boxe | è morto a Pesaro il pugile Luigi Minchillo | chi era FOTO

(Di lunedì 25 settembre 2023)è stato olimpionico a Montreal nel 1976, campione d'Italia nel 1979 e campione europeo nel 1981. Ha disputato 60 incontri ottenendo 55 vittorie, di cui 31 per Ko, combattendo contro alcuni dei pugili più forti dell'epoca come Sugar Ray Leonard, Roberto Durán, Thomas Hearns, Maurice Hope e Mike McCallum

Si riapre il caso sulla morte di Gianmarco Pozzi , il giovane kickboxer morto durante una vacanza a Ponza . Nell’ultimo anno, non si era riuscito a ...

E'Luigi Minchillo, ex pugile italiano. Aveva 68 anni. Minchillo è stato protagonista per latricolore con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal 1976. Si laureò campione d'Italia nel ...Lutto nel mondo del pugilato: èa Pesaro, a causa di un infarto, Luigi Minchillo, 68 anni, pugile che ha combattuto tra gli ... "Uno storico protagonista dellaitaliana e internazionale, che ...

Morto a 69 anni Luigi Minchillo, il guerriero del ring il Resto del Carlino

Lutto nel pugilato, è morto Luigi Minchillo La Gazzetta dello Sport

Categoria che in quegli anni però abbondava di campioni che faranno la storia della boxe. Da Wilfred Benitez a Roberto Duran detto «mano di pietra» che con Minchillo diede vita ad un grandissimo match ...(Adnkronos) - E' morto Luigi Minchillo, ex pugile italiano. Aveva 68 anni. Minchillo è stato protagonista per la boxe tricolore con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Montreal 1976. Si laureò campion ...