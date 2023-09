Borse Ue in "rosso" con occhi su Lagarde. Tonfo Evergrande agita gli operator

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tornano forti i timori sulla tenuta dell'immobiliare cinese e sulle possibili ricadute sui mercati. Euro/dollaro stabile. Sale il prezzo del petrolio, in calo quello del gas. Spread stabile in area 184 punti

I listini in Australia, Corea del Sud e Cina sono scesi, mentre quelli giapponesi hanno ceduto i guadagni iniziali per restare invariati

Europa chiude la giornata in rialzo dopo una sequenza sottotono. In attesa del nuovo meeting della Bce sulla politica monetaria, pesano i timori di ...

La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma ...

... con leeuropee che hanno cambiato varie volte direzione oscillando attorno alla parità, tra ... Sul fronte asiatico da segnalare il Nikkei che sale dello 0,85%, mentre la Cina viaggia incon ...Ingli emergenti, salvo l'Indonesia La settimana si è chiusa con perdite diffuse su tutte leprincipali. Tra le rarissime eccezioni ci sono infatti mercati secondari come Filippine e ...

