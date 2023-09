Borse Ue in «rosso» con occhi su Lagarde A Milano tonfo Amplifon

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tornano forti i timori sulla tenuta dell'immobiliare cinese e sulle possibili ricadute sui mercati. Euro/dollaro stabile. Sale il prezzo del petrolio, in calo quello del gas. Spread stabile in area 184 punti

I listini in Australia, Corea del Sud e Cina sono scesi, mentre quelli giapponesi hanno ceduto i guadagni iniziali per restare invariati

Europa chiude la giornata in rialzo dopo una sequenza sottotono. In attesa del nuovo meeting della Bce sulla politica monetaria, pesano i timori di ...

La banca centrale americana ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso. Ma le indicazioni per il futuro preoccupano il mercato. Ferma ...

Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principalieuropee . L'attesa oggi è per le parole della presidente della BCE, Christine Lagarde in ... InTod's , che evidenzia un deciso ...InNexi , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%. Tra i protagonisti del FTSE MidCap, CIR (+4,58%), Anima Holding (+2,61%), Credem (+1,78%) e Banca Ifis (+1,70%). Le peggiori performance, ...

Avvio incerto per le borse europee. A Piazza Affari il Ftse Mib è sostanzialmente invariato in area 28.575 punti. Acquisti sui bancari Banco Bpm (+2,5%), Bper (+2,4%) e Mps (+2,3%), mentre… Leggi ...Il ribasso iniziato come da attese con il setup rosso del 4 agosto sembra ancora in corso e vivo e vegeto. Solitamente il mese di ottobre porta a segnare ...